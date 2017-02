Karneval in Palma: Großer Umzug am Sonntag (26.2.)

Die Hauptveranstaltung des Karnevals auf Mallorca - der "Rua" genannte Faschingsumzug durch die Innenstadt von Palma - findet am Sonntag (26.2.) ab 17 Uhr statt. Die Karossen, Wagen und verkleideten Gruppen ziehen durch die Straßen Rambla, Carrer de la Riera, Carrer Unió, Plaça de Joan Carles I und Avinguda Jaume III.

Die Preise: Die Stadt Palma gab am Freitag (17.2.) auch die Bedingungen für den Wettbewerb um die Auszeichnung für die besten Umzugswagen bekannt. Ab Montag (20.2.) können sich die Teilnehmer eintragen. Die am besten dekorierte Karosse bekommt ein Preisgeld von 400 Euro. Die kritischste Karnevals-Formation erhält ebenfalls 400 Euro. Auch der originellste Wagen wird prämiert (400 Euro). Außerdem wird ein Mitmachpreis vergeben, bei dem die Jury darauf achten, wie viele Teilnehmer in einer Formation mitlaufen, wie gut sie verkleidet sind und für wieviel Stimmung sie sorgen. /tg