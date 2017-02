Guardia Civil bezieht neue Wache in Cala Millor

Die neue Wache in Cala Millor.

Die neue Wache in Cala Millor. Foto: Guardia Civil

Die Guardia Civil auf Mallorca hat ihre neue Wache in Cala Millor bezogen. Die Bürgermeister und Ortsräte der Gemeinden Sant Llorenç de Cardassar und Son Servera nahmen an der offiziellen Übergabe am Freitag (17.2.) teil.

Die Wache liegt in der Avenida Bon Temps 6. Die Guardia Civil ist dort unter anderem für die Sicherheit der Touristen zuständig. Die Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr hängen von der Saison ab und sollen im Sommer ausgeweitet werden. /tg