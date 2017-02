Bis zu 17 Grad am Samstag auf Mallorca

Mild und meist sonnig startet Mallorca in das Wochenende. Am Samstag (18.2.) muss zunächst mit Morgennebel gerechnet werden, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 0 Grad in der Tramuntana und 7 Grad in Felanitx. Der Wind weht nur schwach, zum Teil herrscht Windstille.

Am Sonnntag ist es ortsweise bewölkt, vereinzelt kann Regen fallen. Bei sonst sonnigem Himmel sind die Tagestemperaturen stabil, die Nachttemperaturen steigen leicht an. /ff