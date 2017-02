Franzosen kaufen weiteres Hotel in Gemeinde Sóller

Das Hotel Aimia in Sóller.

Das Hotel Aimia in Sóller. Foto: Aimia

Das Hotel Aimia in Port de Sóller im Norden von Mallorca hat den Besitzer gewechselt. Seit Freitag (10.2.) gehört das Vier-Sterne-Haus der Gesellschaft Alvotel, hinter der Unternehmer Joseph Le Mer von der französischen Gruppe Sermeta steht und die bereits im Januar das traditionsreiche Gran Hotel Sóller erworben hatte. Alvotel besitze damit rund zehn Hotels, heißt es in einer Pressemitteilung der Gesellschaft vom Freitag (17.2.).

Wie darüber hinaus bekannt wurde, hat die Gesellschaft auch eine Kaufoption für das historische Kino Alcázar in Sóller erworben, das seit Jahren geschlossen ist und zerfällt. Unklar ist, wozu das Gebäude in der Nähe des Gran Hotel Sóller verwendet werden soll, in der mallorquinischen Presse wird über Luxusapartments für Urlauber spekuliert. /ff