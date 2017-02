Morgennebel, ein paar Wolken und viel Sonne auf Mallorca

Der Himmel über Mallorca ist am Sonntag (19.2.) vor allem in der Tageshälfte zuweilen bewölkt, am Nachmittag scheint aber fast überall auf der Insel die Sonne. Ortsweise schließt der spanische Wetterdienst vereinzelte Schauer nicht aus. Am Morgen muss mit Nebel gerechnet werden. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen steigen in Palma auf bis zu 17 Grad, im Tramuntana-Gebirge bis auf 14 Grad. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 2 Grad in Escorca, 6 Grad in Palma und 10 Grad in Felanitx.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ähnlich heiter geht es auch in die neue Woche. Zumeist scheint bei stabilen Temperaturen die Sonne, am Nachmittag kann der Wind etwas auffrischen. /ff