Nächtliche Rettungsaktion für verletzten deutschen Wanderer

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Mallorca haben einen Deutschen gerettet, der sich beim Wandern im Gebiet von La Trapa im Südwesten von Mallorca verirrt und bei einem Sturz einen Knochenbruch zugezogen hatte.

Die Einsatzkräfte fanden den entkräfteten Mann gegen 4 Uhr in der Nacht auf Samstag (18.2.), wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte. Nach Informationen in der Lokalpresse war er einen rund zehn Meter hohen Abhang heruntergestürzt und hatte sich dabei einen offenen Beinbruch zugezogen. Der junge Mann wurde auf einer Trage fixiert und nach seiner Rettung ins Gesundheitszentrum von Andratx gebracht.

Die Bergrettung hatte vor einigen Tagen erneut vor dem Leichtsinn ausländischer Wanderer gewarnt, nachdem innerhalb von vier Tagen sieben Personen gerettet werden mussten. /ff