Heiter und mit bis zu 17 Grad in die neue Woche

So konstant war das Wetter auf Mallorca schon länger nicht mehr: Auch zu Wochenbeginn bleibt es heiter, am Montag (20.2.) scheint meist die Sonne. Am Morgen muss mit Nebel gerechnet werden. Die Temperaturen steigen am Tag in Palma bis auf 17 Grad, in Lluc in der Tramuntana bis auf 14 Grad. Nachts sinken die Werte bis auf neun Grad in Felanitx, sieben Grad in Palma und fünf Grad in Lluc. Der Wind weht schwach aus Norden und Nordosten.

Am Dienstag bleibt das Wetter stabil, es scheint meist die Sonne. Tagsüber kann der Wind an der Küste auffrischen. Und auch am Mittwoch ist das Wetter auf Mallorca heiter. /ff