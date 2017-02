Wann die Taxifahrer auf Mallorca streiken wollen

Streikende Taxifahrer an der Playa de Palma am vergangenen Mittwoch (15.2.).

Mallorcas Taxifahrer haben am Montag (20.2.) festgelegt, wann sie in den kommenden Wochen die Arbeit niederlegen werden, um gegen die geplanten Linienbusse vom Flughafen in die Urlaubsorte zu protestieren.

Nach einem dreistündigen Ausstand am Freitagmorgen kommender Woche (3.März) soll es am Montag, dem 6. März, zur ersten großen Kraftprobe kommen: Ab 6 Uhr fahren dann mallorcaweit keine Taxis mehr.

Weitere Arbeitsniederlegungen sind für den 20. und 27. März sowie für den 3. April zwischen 7.30 und 10.30 Uhr geplant. Außerdem ist am 17. März zwischen 11 und 14 Uhr eine Kundgebung vor dem Regierungssitz Consolat del Mar in Palma geplant.

Ein weiterer 24-Stunden-Streik ist für Gründonnerstag (13. April) ab 14 Uhr vorgesehen. Auch in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag (14. auf 15. April) stehen die Taxis still. Ostesonntag (16. April) soll dann wieder ab 6 Uhr morgens 24 Stunden gestreikt werden.

Die Landesregierung macht bisher keine Anstalten, von ihren Plänen abzurücken. Ab diesem Sommer sollen zwischen dem Flughafen und den wichtigsten Urlaubsorten direkte Busverbindungen eingerichtet werden, mit Zwischenstopps in größeren Ortschaften.

Die Taxifahrer befürchten dadurch erhebliche Einnahmeverluste. Bisher müssen Urlauber, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwa an die Ostküste möchten, zunächst einen Bus in die Innenstadt nehmen und dann dort umsteigen. Etliche Touristen nehmen sich aber auch direkt ein Taxi.

Ein erster kurzer Ausstand sowie eine Kundgebung am vergangenen Mittwoch (15.2.) hatten zu Staus in der Innenstadt geführt. Betroffen war von dem Streik auch der Flughafen.

