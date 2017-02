Palma will nachmittägliche "Tardeo"-Feiern kontrollieren

Die auf Mallorca zur Mode gewordenen Nachmittags-Feiern (genannt "tardeo") in Palmas Santa Catalina-Viertel könnten schon bald einen kleinen Dämpfer bekommen. Nach wiederholten Anwohner-Beschwerden wegen Lärmbelästigung an jedem Samstagnachmittag will die Gesundheitsbehörde der Stadt die Verkaufsstände im Markt des Ortsteils strenger kontrollieren. Das kündigte die zuständige Dezernentin Antònia Martín am Montag (20.2.) an.

Der Vereinigung der Markt-Benutzer ("Unión de usuarios") empfahl sie, private Sicherheitskräfte einzusetzen. Denn alkoholische Getränke dürfen offiziell nur an zwei Ständen im Markt verkauft werden, und offiziell dürfen die Besucher auch nur dort trinken. Daran hält sich aber kaum jemand. Für die Straßen ist die Ortspolizei zuständig.



Tardeo: Feiern am Nachmittag

An jedem Samstag versammeln sich ab 14 Uhr im Rahmen des sogenannten "Tardeo" Hunderte Menschen im Markt und in den angrenzenden Straßen und nehmen zunächst einmal alkoholische Getränke zu sich. Danach strömen sie in Diskotheken, die bis 22 Uhr geöffnet haben.

Durch eine Anweisung der Stadt an die rund um das Gebäude befindlichen Bars, erst ab 16 Uhr zu öffnen, sind bislang noch chaotischere Zustände verhindert worden. Wer beim Trinken auf den Straßen erwischt wird, muss mit Strafen rechnen. Allein im Mai 2016 vergaben Polizisten 42 Knöllchen. /it