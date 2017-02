Umweltschutz-Kommission lehnt Ausbau der Landstraße Llucmajor-s´Estanyol ab

Die vom Inselrat Mallorca geplante Ausbesserung der Landstraße Llucmajor-s'Estanyol (Ma-6015) ist von der Umweltkommission der Landesregierung abgelehnt worden. Die knapp vier Kilometer lange Zufahrt zur Südküste bei Sa Ràpita führt durch Vogelschutzgebiet.

Auch zum Schutz der Radfahrer auf der Strecke wollte der Inselrat die asphaltierte Breite der Straße von aktuell sechs Meter auf 16 Meter erweitern. Die geplanten Bauarbeiten würden den Lebensraum von geschützten Pflanzen, Schildkröten und Vögeln bedrohen, so Mitglieder der Kommission.

Die Gemeinde Llucmajor pocht hingegen auf die Notwendigkeit, die Straße auszubessern. "Irgendetwas muss geschehen, weil die Straße in einem schlechten Zustand und aufgrund der Enge gefährlich ist", hieß es aus dem Rathaus. Am Donnerstag (23.2.) will die Umweltkommission tagen, um möglicherweise einen Kompromissvorschlag zu machen. /tg