Mildes Mallorca-Wetter mit bis zu 20 Grad

Traumwetter am Mittwochvormittag (22.2.) in Colònia de Sant Pere. Foto: MZ-Webcam

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich weiterhin erbaulich. Nach 20 Grad und Sonne pur am Donnerstag (23.2.) geht es mit den Temperaturen zwar etwas bergab, aber es bleibt weiterhin angenehm mild. Nur am Freitag könnte es örtlich etwas tröpfeln. Das Wochenende soll weitgehend sonnig ausfallen.

Der Wind soll weiterhin schwach aus unterschiedlichen Richtungen wehen. Die Tiefstwerte liegen nachts mal knapp unter und mal knapp über der 10-Grad-Grenze.

Wenn man den aktuellen Vorhersagen Glauben schenken mag, so wird diese Schönwetterphase bis in die nächste Woche anhalten. Mit einem erneuten Kälteeinbruch muss also bis auf weiteres nicht gerechnet werden. /it