Ohne Kaution: Urdangarin bleibt frei und darf in die Schweiz

Königsschwager Iñaki Urdangarin muss vorerst nicht in Untersuchungshaft und muss auch keine Kaution als Garantie gegen Fluchtgefahr hinterlegen. Das entschieden die Richterinnen nach einer erneuten Anhörung auf Mallorca am Donnerstag (23.2.). Der in erster Instanz wegen Betrugs zu über sechs Jahren Gefängnis veruteilte Ehemann der freigesprochenen Infantin Cristina darf während des bevorstehenden Berufungsverfahrens weiter mit seiner Familie in der Schweiz leben und muss sich nur einmal im Monat bei den örtlichen Behörden melden.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Fluchtgefahr eine Kaution in Höhe von 200.000 Euro beantragt, mit deren Zahlung Königsschwager Iñaki Urdangarin vorerst auf freien Fuß bleiben könnte. Sein früherer Geschäftspartner Diego Torres soll 100.000 Euro zahlen, um eine Einweisung ins Gefängnis zu verhindern.

Die Verteidiger von Urdangarin opponierten gegen den Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Königsschwager habe kein Geld, um die Summe von 200.000 Euro Kaution zu hinterlegen. Urdangarin hatte bereits für Schlagzeilen gesorgt, weil er zur Wahrnehmung des Gerichtstermins mit der Billigfluglinie EasyJet angereist war. Außerdem, so die Verteidiger, bestünde keine Fluchtgefahr, da ihr Mandant mit der Justiz kooperiere.

Am Montag (20.2.) hatte Staatsanwalt Pedro Horrach bereits in mehreren Interviews erklärt, er denke "ernsthaft" darüber nach, die Untersuchungshaft gegen Zahlung einer Kaution auszusetzen.

Urdangarin war am Freitag (17.2.) im Fall Nóos zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Aufgrund der hohen Haftstrafe gingen die Beobachter zunächst davon aus, dass Horrach wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft anordnen würde. Nun erklärte Horrach, dass er die Möglichkeit sehe, die Hafteinweisung gegen Kaution auszusetzen. Damit bestünde für Urdangarin die Chance, während des zu erwartenden Berufungsverfahren in Freiheit zu leben, bis schließlich ein endgültiges Urteil rechtskräftig wird. Sowohl die Verteidigung Urdangarins als auch die Staatsanwaltschaft kündigten bereits Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Freigesprochen von den ihr vorgeworfenen Steuerdelikten wurde dagegen Infantin Cristina, die Schwester des spanischen Königs Felipe. Allerdings muss sie 265.000 Euro Strafe für den entstandenen Schaden zahlen, wie das balearische Oberlandesgericht in dem seit Monaten erwarteten Urteil entschied.

Insgesamt betrifft das am Freitag verkündete Urteil 17 Angeklagte. Zu mehreren Jahren Gefängnis neben Urdangarin auch dessen früherer Geschäftspartner Diego Torres sowie der frühere balearische Ministerpräsident Jaume Matas verurteilt. Weitere Haftstrafen gab es für Pepote Ballester (Generaldirektor für Sport der Matas-Regierung), Gonzalo Bernal (Ex-Direktor der Stiftung Illesport), Juan Carlos Alía (Ex-Leiter der Tourismusbehörde Ibatur) und Miguel Angel Bonet (früherer juristischer Berater der Tourismusbehörde Ibatur). /tg