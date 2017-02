Darf Mallorca den Spantax-Flieger verrotten lassen?

Die Vereinigung der Denkmalschützer (Arca) fordert Mallorca dazu auf, das ausrangierte Coronado-Flugzeug der ehemaligen spanischen Fluggesellschaft Spantax nicht verrotten zu lassen. Ein entsprechendes Schreiben richtete Arca mit ausführlicher Begründung am Mittwoch (23.2.) an den Inselrat Mallorca und die Flughafengesellschaft Aena.

Die am Flughafen abgestellte Maschine war 2011 unter Denkmalschutz gestellt worden. Nun drohe dem Flieger allerdings die Aberkennung des Schutzes, nachdem Inspektoren im Dezember 2016 den schlechten Zustand der 55 Jahre alten Maschine feststellen. Die Maschine Convair CV 990 30-05, mit dem Kennzeichen EC-BZO vom Baujahr 1962 war 1972 vom spanischen Fluglinie Spantax aufgekauft worden, die auch aufgrund ihres schlechten Rufes 1988 Pleite ging. Ursprünglich gab es Pläne, das Flugzeug dem Luftfahrtmuseum in Madrid zukommen zu lassen.

Nun steht sie da.

Für die Denkmalschützer wäre es eine Schande, dieses "aeronautische Schmuckstück" dem Zahn der Zeit zu opfern. Man müsse es restaurieren und erhalten, statt es zu verschrotten. "Das wäre schade um ein Flugzeug, das eine bedeutende Rolle beim Transport der Touristen nach Mallorca gespielt hat", heißt es bei Arca. Schließlich handele sich um ein "weltweit fast einzigartiges Stück von großer Bedeutung für die Geschichte des Tourismus und der Luftfahrt auf Mallorca".

Zur Zeit gebe es weltweit nur noch vier Flugzeuge vom Typ Coronado. Zwei davon verwittern auf dem Flugzeug-Friedhof in der US-amerikanischen Wüste Mojave, ein weiteres steht - in perfektem Zustand - im Transport-Museum im schweizerischen Luzern. Das vierte befinde sich am Flughafen Palma und in einem "erbärmlichen Zustand", wie die Denkmalschützer beklagen. /tg