Nicht gerade gemütlich: Matschregen, Wind und fünf Grad kälter

Matschregen, teilweise heftige Schauer und kleiner Temperatursturz: Es wird wieder etwas ungemütlicher auf Mallorca. Nach Temperaturen bis über 20 Grad am Donnerstag sollen es am Freitag (24.2.) und Samstag höchstens 16 Grad werden. In der Nacht fällt das Thermometer auf 10 Grad.



Aus Nordafrika angewehte Staubwolken machen die Sicht diesig. Bei vereinzelten Schauern, die ab Freitagabend ortsweise heftig ausfallen könne, regnet der Sand dann auf Mallorca herab. Inselresidenten kennen diesen immer wieder mal autretenden Matschregen.



Der Wind dreht auf nördliche Richtungen und kann im Norden bläst nachmittags mit Böen von bis zu 80 Stundenkilometer, vor allem im Norden der Insel. Es kommt zu hohem Wellengang (Warnstufe Gelb Freitag und Samstag an der Nordküste).





Continúa la inyección de polvo sobre #Baleares dejando:

- Hoy, cielos blanquecinos

- A partir de mañana por la noche, #lluvias de barro. pic.twitter.com/i1p2uKGusj „ AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 22. Februar 2017