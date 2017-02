Waghalsiger Kran-Kletterer protestiert gegen Bauprojekt in Palma

Aus Protest gegen den Bau einer Wohnsiedlung ist ein Mann am Mittwoch (22.2.) zunächst unbemerkt an die Spitze des Schwenkarms eine Baukrans geklettert. Den Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zufolge handelt es sich um einen pensionierten ehemaligen Feuerwehrmann, der als geübter Kletterer gilt und sich bei der Aktion professionell sicherte.

Wie ein von dem einsamen Demonstranten aus der Höhe gesendetes Facebook-Video (siehe unten) beweist, blieb sein Protest wohl zunächst unbemerkt - oder ignoriert. Als sich der Baukran in Bewegung setzte, rief der ehemalige Feuerwehrmann selbst den Notruf, um ein mögliches Unglück zu verhindern. Die Polizei näherte sich der Baustelle direkt gegenüber der Palma Arena am Carrer Uruguai. Nach etwa einer Stunde folgte der Demonstrant der Aufforderung, den Kran zu verlassen.

Es handelt sich um dasselbe Stadtviertel, in dem fast zeitgleich die neue Filiale des Discounters Lidl eröffnete. In Can Domenge wird eine Wohnsiedlung errichtet. Nähere Motive oder Hintergründe zu dem Protest veröffentlichte der Kletterer nicht. Derselbe Mann war vor 15 Jahren bereits schon einmal auf einen Kran geklettert, um auf Unregelmäßigkeiten bei der Stellenvergabe innerhalb der Feuerwehr aufmerksam zu machen. /tg

Dieses Video postete der Demonstrant live vom Kran: