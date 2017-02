Nach den Wolken kommt am Wochenende wieder die Sonne

Nicht allzu ungemütlich: Der Strand von Son Serra Marina am Freitagnachmittag (24.2.).

Nicht allzu ungemütlich: Der Strand von Son Serra Marina am Freitagnachmittag (24.2.). Foto: MZ-Webcam

Nach einem feuchten und grauen Intermezzo am Freitag (24.2.) mit Temperaturen nur noch um 15 Grad hellt sich das Wetter auf Mallorca wieder auf. Am Samstag scheint bei gleichbleibenden Werten und einem eher schwachen Nordostwind größtenteils die Sonne. Dass noch Winter ist, merkt man an den Nachtttemperaturen, die bis auf 4 Grad zurückgehen. Auch der Sonntag wird meist sonnig, der Wind dreht auf Südwest, es wird mit 16 Grad etwas milder.

In der neuen Woche steigen die Temperaturen auf fast 20 Grad. Nach einem Montag mit bedecktem Himmel, aber keinem Regen, soll sich die Sonne wieder zunehmend durchsetzen.