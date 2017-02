Aus der Bar Joe´s in Palma wird ein Vier-Sterne-Hotel

So sieht das Gebäude derzeit aus.

So sieht das Gebäude derzeit aus. Foto: Bosch

Das Gebäude, in dem sich früher die legendäre Bar Joe's befand, soll zu einem Vier-Sterne-Hotel umgebaut werden. Das erklärte der mallorquinische Investor Gabriel Alzina der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Samstag (25.2.).

Bereits Ende 2015 haben die Renovierungsarbeiten an dem Haus in Palmas Viertel El Terreno begonnen. Der eigentliche Plan sah vor, in dem Gebäude Appartements für die Ferienvermietung zu errichten. Aufgrund einer ungewissen Gesetzeslage verwarf Alzina diese Idee. "Ich mache keine derartige Investition, um später festzustellen, dass ich hier nicht vermieten darf."

Der Investor hat nun bei der Gemeinde eine Änderung der Lizenz beantragt. Aus fünf Appartements sollen dann zwölf Zimmer für das Hotel Joe's entstehen. Eine Cafeteria im Erdgeschoss soll an die ehemalige Bar erinnern. "Ich möchte dem Gebäude das ehrhafte Antlitz zurückgeben, das es damals hatte", sagte Alzina. Die Eröffnung plant der Investor im April 2018.

Die Bar Joe's wurde in den 50er Jahren von einem eingewanderten Amerikaner gegründet. In diesen Jahren wurde sie zum Hotspot für internationale Stars wie Ava Gardner und Eroll Flynn, die hier bei ihren Mallorca-Aufenthalten regelmäßig einkehrten. /rp