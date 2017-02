Bürgermeister von Pollença verbietet Hahn beim Dorffest Sant Antoni

Pollença muss im kommenden Jahr ohne einen lebenden Hahn in der Baumkrone zum Dorffest Sant Antoni auskommen. Miquel Àngel March, Bürgermeister der Gemeinde im Nordosten von Mallorca, hat sich auf das bestehende Tierschutzgesetz berufen und versichert, dass der Vogel am 17. Januar 2018 nicht als Preis an der Spitze des Baumes ausgesetzt wird.

Im Zuge der Gemeindefeier besteht der Brauch, eine mit Seife eingeriebene Kiefer zu erklimmen. In der Baumkrone erwarteten in den vergangenen Jahren den Sieger ein Beutel mit Konfetti und ein Korb, in dem sich Bargeld und ein lebender Hahn befanden.

Der Bürgermeister stellte in Aussicht, dass die Bewohner in einer Abstimmung über eine Alternative entscheiden könnten. So könnte künftig eine Figur in Form eines Hahnes in der Baumkrone platziert werden oder der Sieger erhält ein lebendes Tier, nachdem er wieder heruntergeklettert ist. /rp