Gute Chancen auf Sonne zum Ende der Woche

In Port de Pollença schent die Sonne.

In Port de Pollença schent die Sonne. Foto: MZ Livecam

Der Samstag (25.2.) ist mit einem grauen Himmel gestartet. Auch zum Abend hin werden sich die Wolken auf einem großen Teil der Insel nicht verziehen. Die besten Chancen auf Sonne hat der Norden der Insel. Für die Nordküste gibt der spanische Wetterdienst Aemet jedoch auch die Warnstufe Gelb aus. Mit Sturmböen bis zu 70 km/h und drei Meter hohen Wellen ist zu rechnen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht bleibt es mit Mindesttemperaturen von sieben Grad mild. Am Sonntag sollen nur noch vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sein. Die Höchsttemperatur beziffert Aemet mit 17 Grad. /rp