Motorradfahrer verunglückt tödlich bei Lluc

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (25.2.) im Tramuntana-Gebirge im Norden von Mallorca ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 35-Jährige starb noch am Unfallort.

Zu dem Unglück kam es am Abend gegen 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Lluc und Sóller, in der Nähe der Abzweigung nach sa Calobra. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem eine Familie unterwegs war. Die Mutter wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Inca gebracht, die restlichen Mitglieder der Familie - der Vater, ein Kind und ein Baby - blieben unverletzt. Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet.

Seit Jahresbeginn sind auf den balearischen Straßen insgesamt neun Personen ums Leben gekommen. Der schwerste Unfall ereignete sich am 17. Januar bei Artà, wo bei einer Kollision zwei Personen starben.