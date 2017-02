Feuerwehr rettet Frau nach Sturz von Aussichtspunkt

Die Feuerwehr Mallorca hat am Sonntag (26.2.) eine junge Frau gerettet, nachdem sie von einem Aussichtspunkt in Costa de la Calama (Calvià) gestürzt war. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie gegen 15 Uhr das Gleichgewicht und fiel von der in der Straße Bellavista gelegene Plattform auf eine darunter liegende steile Treppe. Dort rutsche sie mehrere Stufen weiter hinab und blieb etwa zehn Meter unterhalb der Plattform bewegungsunfähig liegen.

Die von ihrem Begleiter alarmierte Notrufzentrale schickte Feuerwehr, Ortspolizei und Guardia Civil. Die Einsatzkräfte bargen die mehrfach Verletzte brachten sie ins Krankenhaus Son Espases in Palma. /tg