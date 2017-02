Heiter bis wolkig bei milden aber sinkenden Temperaturen

Nach einem bewölkten Wochenstart, reißt der Himmel am Montagnachmittag (27.2.) auf und lässt die Sonne durch. Der heitere Frühlingshimmel soll Mallorca auch am Dienstag und Mittwoch erhalten bleiben. Die Temperaturen schwanken zwischen 18 Grad am Tag und 10 Grad in der Nacht. Der Wind weht leicht aus Südwest.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die milden Temperaturen und der heiter bis wolkige Himmel bestimmen auch die weiteren Tage. Ab Mittwoch kühlt es sich allerdings etwas ab, vor allem in der Nacht wird es dann empfindlich kühl. Für Donnerstag kündigt der spanische Wetterdienst Frühnebel an. /tg