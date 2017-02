Razzia im Megapark auf Mallorca - Magnat Cursach festgenommen

Der Besitzer des Megaparks auf Mallorca, der Multimillionär Bartolomé "Tolo" Cursach ist am Dienstag (28.2.) von der spanischen Nationalpolizei wegen Verdacht auf Bestechung festgenommen worden. Die Polizisten untersuchten mehrere Büros in den Anlagen des Großunternehmers, darunter den vor allem bei Deutschen bekannten Partytempel Megapark an der Playa de Palma und das Fitnesscenter Megasport in Palmas Gewerbegebiet Can Valero. Auch das Wohnhaus des Magnaten in der Urbanisation Puntiró wurde von den Polizisten untersucht.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet erschien die Polizei am Dienstagmorgen mit einem Durchsuchungsbefehl an mehreren Einrichtungen der mächtigen Cursach-Gruppe auf Mallorca. Der Zugang wurde abgesperrt, das Gericht verhängte ein Ermittlungsgeheimnis. Neben dem Cursach selbst wurden auch mindestens zwei seiner direkten Mitarbeiter festgenommen. Informationen des "Diario de Mallorca" zufolge handelt es sich um einen Generaldirektor des Freizeit-Bereichs der Firmengruppe sowie um den Manager für institutionelle Beziehungen.

Die Festnahme und die Hausdurchsuchungen fanden innerhalb der Operation Sancus statt, bei der gegen ein Korruptionsgeflecht zwischen Ortspolizei Palma, Politikern, Verwaltungsbeamten und Unternehmern an den Vergnügungsmeilen der Stadt ermittelt wird. Zuletzt mussten in der Sache auch Palmas Ex-PP-Chef José María Rodríguez und PP-Stadtrat Álvaro Gijón zu den Vorwürfen vor Gericht aussagen.



Die Gruppe Cursach

In Deutschland ist die Cursach-Gruppe vor allem wegen des Megaparks bekannt. Das Unternehmen kontrolliert aber nicht nur weite Teile der Vergnügungstempel an der Playa de Palma, sondern auch in der bei britischen Urlaubern beliebten Partymeile in Magaluf (Gemeinde Calvià). Erst Mitte Februar war ein Mitarbeiter der Stadt Calvià entlassen worden, nachdem sich herausstellte, dass die Prüfung der Cursach-Diskothek BCM in Magaluf künstlich herausgezögert hatte.

Der Gruppe gehören aber nicht nur Diskotheken. In den vergangenen Jahren baute der Konzern seine Aktivitäten auf den gesamten Freizeitbereich aus. Inzwischen gehören Fitnesscenter, Restaurantketten und Hotels zu der einflussreichen Gruppe.

Aktualisierung folgt ... /tg