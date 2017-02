Die Sonne scheint zum Feiertag auf Mallorca

Es bleibt sonnig und mild am Tag der Balearen auf Mallorca. Am Mittwoch (1.3.) steigen die Temperaturen auf 18 Grad in Palma und 20 Grad in der Inselmitte. Nachts kühlt es sich richtig ab: 5 Grad in Palma, in den höheren Lagen kann es auch zu Frost kommen. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Die milden Temperaturen und der heiter bis wolkige Himmel bestimmen auch die weiteren Tage. Am Donnerstag und Freitag (2/3..3.) kommt es örtlich zu Frühnebel. Am Freitagnachmittag schließt der spanische Wetterdienst Aemet einzelne Schauer nicht aus. Dann soll auch der Wind etwas auffrischen. Auch am Samstag sind einzelne Niederschläge möglich, die ab Nachmittag und ab 1.100 Höhenmetern auch als Schnee fallen können. /tg