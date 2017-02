Wissenschaftler: Feuerbakterium bereits seit 2005 auf Mallorca

An Mandelbäumen soll die Plage bereits seit 2005 auf Mallorca aufgetreten sein.

Das Feuerbakterium, auch Xylella fastidiosa genannt, dürfte schon deutlich länger auf Mallorca und den Nachbarinseln sein als das Landwirtschaftsministerium behauptet. Laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hat der Biologe Eduardo Moralejo bereits im Jahr 2010 das Ministerium, das damals unter der Leitung der sozialistischen Partei PSOE stand, darüber informiert, dass das Feuerbakterium für den massenhaften Tod von Mandelbäumen auf einer Finca nahe Son Carrió bei Sant Llorenç des Cardassar an der Ostküste verantwortlich sein könnte. Laut Moralejo sind seit 2008 auf Mallorca bereits 100.000 Mandelbäume eingegangen. Seiner Meinung nach ist das Bakterium mindestens seit 2005 auf der Insel.

Moralejo beschuldigt das Landwirtschaftsministerium, die wahren Gründe für den Tod der Bäume nicht herausgefunden zu haben. Seiner Einschätzung zufolge könne man die Ursache binnen eines Monats ergründen, wenn es denn politisch gewollt sei.

Unterdessen versucht das spanische Festland, sich gegen den aggressiven Erreger weitgehend abzusichern. Die Region Valencia hat nun an den Häfen und Flughäfen Hunderte Plakate aufgehängt, auf denen sie an Reisende von den Balearen appelliert, keinerlei Pflanzen mitzubringen, die von dem Erreger befallen sein könnten. Damit fallen rund 600 Arten weg. Denn die Xylella fastidiosa ist vor allem deshalb so gefährlich, weil sie sehr viele Wirtspflanzen hat, darunter auch Olivenbäume.

Das Feuerbakterium, das ursprünglich aus Amerika stammt, wird von Insekten, allen voran von Zikaden, weitergegeben. Diese tragen den Erreger in sich und infizieren damit Bäume und Pflanzen, wenn sie bei der Nahrungsaufnahme die Pflanzensäfte saugen. Das Bakterium dringt in die Flüssig­keitsbahnen ein und verstopft diese. Die Wasserzufuhr durch die Äste und den Stamm hin zu den Blättern kommt nach und nach zum Erliegen.