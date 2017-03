Ein stürmisches Zwischenspiel erwartet Mallorca

Eitel Sonnenschein am Donnerstagvormittag (2.3.) an der Cala Romántica.

Das sonnige und ruhige Wetter auf Mallorca wird von einem stürmischen Intermezzo unterbrochen. Am Freitag (3.3.) frischt der Südostwind gehörig auf, am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 70 Prozent. Dabei bleibt es mit Tageshöchsttemperaturen um knapp 20 Grad relativ mild.

Am Samstag wird es mit 14 Grad deutlich kühler, der Wind weht noch stärker und dreht auf West. Es kann örtlich zeitweise regnen. Wegen hohen Wellengangs gilt von Freitagabend bis Samstagmittag vor der Südküste Mallorcas die Warnstufe Gelb.

Am Sonntag soll der Wind wieder abflauen, die Temperaturen steigen wieder auf 17 Grad. Noch wärmer soll es am Montag werden. /it