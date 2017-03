Palma investiert 2,5 Millionen Euro in Schwimmzentrum Son Hugo

Die Stadtverwaltung von Palma will das öffentliche Schwimmzentrum von Son Hugo mit 2,5 Millionen Euro umweltfreundlich sanieren. Zunächst sollen auf den Dächern des Gebäudekomplexes 384 Photovoltaik-Platten installiert werden. Damit würden in Zukunft 157.000 Kilowatt Strom pro Jahr erzeugt, kündigte Palmas Bürgermeister José Hila (Sozialisten) am Freitag (3.3.) bei einem Besuch an.

Diese erste Maßnahme schlägt mit rund 255.000 Euro zu Buche, die restlichen 2,3 Millionen Euro sollen für weitere Arbeiten ausgegeben werden. Dazu gehört ein umweltfreundliches, auf der Nutzung von Biomasse basierendes System, mit dem die zwei Außenpools erhitzt werden können. Außerdem soll das Becken des Hallenbads runderneuert werden. Die Arbeiten seien nötig, nachdem die erst 19 Jahre alte Anlage nicht angemessen gewartet worden sei, so Hila.

Die Pools von Son Hugo befinden sich an der Ringautobahn von Palma und werden von mehreren Clubs zu Trainingszwecken genutzt, darunter den Turmspringern. /it