Kinder finden menschliche Knochen in Palma

Haufenweise Menschenknochen hat eine Gruppe spielender Kinder am Samstagnachmittag (4.3.) auf Mallorca gefunden. Die 10- bis 11-jährigen Fußballer aus dem Stadtteil Santa Catalina in Palma waren mit ihren Eltern auf einem Feld gegenüber des Stadions von Real Mallorca beim Grillen.

Eine Gruppe der Jungen entfernte sich zum Spielen und kam mit mehreren Knochen zurück, die sie in einem Erdhaufen auf dem vor kurzem bewegten Gelände gefunden hatten. Weil unter den Eltern mehrere Ärzte waren, erkannten sie schnell, dass es sich bei den Mitbringseln um Menschenknochen handelte. Einen Kieferknochen identifizierte ein Zahnarzt zweifelsfrei.

Die Eltern, die ihre Kinder zu der Fundstelle begleiteten, wo eine große Menge an menschlichen Überresten lag, verständigten die Polizei. Die Beamten sperrten das Gelände weiträumig ab und leiteten die Untersuchungen ein. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Knochen seit vielen Jahren an dieser Stelle gelegen haben, wurden aber offenbar durch die jüngsten Erdbewegungen an die Oberfläche befördert.

Der Zahnarzt, einer der Väter der Kinder, gab die Schnellprognose ab, dass es sich ohne weiteres um Knochen aus der Zeit des spanischen Bürgerkriegs handeln könnte, der zwischen 1936 und 1939 tobte und auf der Insel unzählige Opfer forderte. Es könnte sich um ein bisher nicht bekanntes Massengrab von Kriegsopfern handeln. Ermittelt wird aber auch in andere Richtungen. /jk