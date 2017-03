Eurowings bietet ab sofort auch Pauschalreisen an

Die Lufthansa-Fluglinie Eurowings bietet ab sofort unter der Marke "Eurowings Holidays" sogenannte Lowcost-Pauschalreisen an. Das teilte das Unternehmen per Pressemitteilung vom Montag (6.3.) mit. Die Reisen seien ab sofort buchbar. Für das neue Angebot kooperiert die Airline mit dem Reiseveranstalter Tropo aus Hamburg. Eurowings Holidays biete 15.000 Hotels in knapp 150 Destinationen an, darunter Mallorca als eines der wichtigsten Urlaubsziele.

Mit dem kommenden Sommer-Flugplan stationiert die Lufthansa-Tochter erstmals eigene Maschinen auf Mallorca und baut die Verbindungen zur Urlaubsinsel stark aus. Um für das Konzept Werbung zu machen, wird der Start des Angebots mit einer Werbekampagne im Fernsehen verbunden. Eurowings kopiert damit ein ähnliches Konzept der irischen Billigfluglinie Ryanair, die seit mehreren Wochen unter der Marke "Ryanair Holidays" Pauschalreisen anbietet. /tg