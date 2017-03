Anderthalb Jahre Haft wegen Übergriffs auf Deutsche in Cala Ratjada

Ein Gericht in Palma hat am Montag (6.3.) einen jungen Mann wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Deutsche in Cala Ratjada an der Ostküste von Mallorca zu anderthalb Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, in der die junge Frau schlief, und diese angegangen hatte.

Zu dem Übergriff war es im Sommer 2015 gekommen. Der junge Mann war laut dem Urteil über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen, in der zwei deutsche Frauen schliefen. Er näherte sich einer von ihnen, masturbierte und versuchte, sein Opfer zum Sex zu zwingen. Die junge Frau schrie um Hilfe, und der Angreifer ergriff die Flucht.

Der Angeklagte, der bereits 1.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt hatte, legte ein Geständnis ab. Daraufhin wurde die Haftstrafe auf anderthalb Jahre gesenkt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. /ff