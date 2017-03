Sonniges Mallorca-Wetter mit bis zu 23 Grad

Eitel Sonnenschein: Der Strand von Can Pastilla am Mittwochvormittag (8.3.).

Eitel Sonnenschein: Der Strand von Can Pastilla am Mittwochvormittag (8.3.). Foto: MZ-Webcam

Das Mallorca-Wetter bleibt bis mindestens zum kommenden Wochenende (11./12.3.) erfreulich sonnig und mild. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet steigen die Höchstwerte kontinuierlich auf 21 bis 23 Grad, lediglich am Sonntag soll die 20-Grad-Marke nicht überschritten werden. Bei einem schwachen West- und Südwestwind ist es auch nachts mit 10 bis 11 Grad nicht mehr so kalt.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Damit haben die windigen Tage auf der Insel bis auf weiteres ein Ende. Bis Dienstagnachmittag fegten starke Böen übers Meer und Land, am Samstag hatte ein heftiger Sturm mit Böen bis 100 Stundenkilometern Schäden angerichtet. In Port d'Andratx zerstörte er drei Boote, woanders fielen Bäume um. /it