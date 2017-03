Tausende protestieren auf Mallorca für Gleichberechtigung

Fotogalerie: Große Demonstration am Weltfrauentag in Palma

Rund 3.000 Frauen und Männer haben am Weltfrauentag (Mittwoch, 8.3.) in Palma für Gleichberechtigung und gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Damit war die Beteiligung deutlich höher als in den Vorjahren.

Auch die Ausrichtung war beim diesjährigen Protest etwas anders. Während in den Vorjahren vor allem die ungleiche Behandlung der Frau in der Arbeitswelt und die ungerechte Verteilung der Arbeitslast in der Familie kritisiert wurde, geriet der Gewalt gegen Frauen und die Ermordung von Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner in diesem Jahr verstärkt in den Blickpunkt. /tg