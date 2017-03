Deutscher Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca

Ein 62-jähriger Deutscher ist am Freitag (10.3.) bei einem Motorradunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Nach einem Herzstillstand am Unfallort gelang zunächst die Wiederbelebung. Schließlich starb der Schwerverletzte kurz darauf auf der Intensivstation des Landenkrankenhauses Son Espases.

Der Motorradfahrer war gegen Mittag auf dem Weg von Portals in Richtung Costa d'en Blanes. An der Brücke über die Autobahn in Richtung Andratx stieß er aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungssanitäter konnten den Schwerverletzten zunächst stabilisieren und ins Krankenhaus bringen. Dort verstarb er an den Verletzungen. /tg