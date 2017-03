Bis zu 23 Grad am Wochenende, dann trübt es sich wieder ein

Stahlblauer Himmel in Cala Ratjada am Freitagvormittag (10.3.).

Stahlblauer Himmel in Cala Ratjada am Freitagvormittag (10.3.). Foto: MZ-Webcam

Nach einem mollig warmen Wochenende (11./12.3.) mit Sonne und Spitzenwerten um die 23 Grad soll sich das Wetter auf Mallorca leider eintrüben. Es lohnt sich also, am Wochenende in die Natur zu gehen oder sich sogar ein erstes Schnupperbad im Meer zu erlauben. In den vergangenen Tagen lagen die Temperaturen um 8 bis 10 Grad höher als zu dieser Jahreszeit üblich.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ab dem Sonntagabend bewölkt es sich zunehmend, laut dem spanischen Wetterdienst Aemet regnet es ab Montag bei stürmischem Ostwind, es werden am Tag höchstens noch 15 bis 16 Grad erreicht, in der Nacht sinken die Werte auf 8 Grad. Die Schneefallgrenze soll dann bei 1.300 Metern liegen.

Höhere Temperaturen sollen zunächst auch am Dienstag nicht drin sein. Erst ab Mittwoch soll die 20-Grad-Marke wieder gerissen werden. /it