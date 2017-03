Denkmalschützer kritisieren grellgelbe Linien in Palmas Altstadt

So sieht die Almudaina-Gasse heute aus.

So sieht die Almudaina-Gasse heute aus. Foto: Arca

Jüngst aufgemalte grellgelbe Linien in der Carrer Almudaina im historischen Zentrum von Palma de Mallorca haben Denkmalschützer auf den Plan gerufen. Ein solch unästhetischer Eingriff in der Vorzeige-Gasse könne nicht angehen, teilte die Organisation Arca am Samstag (11.3.) mit. Die Linien weisen Autofahrer darauf hin, dass das Parken verboten ist.

Man werde in der Stadtverwaltung vorstellig werden und verlangen, dass ähnliche geplante Maßnahmen nicht ausgeführt werden, so Arca weiter.

Leider sei dies nicht das einzige Beispiel, schon seit vier Jahren gebe es immer wieder solche wenig feinfühligen Eingriffe. /it