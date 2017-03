Die Zahl der Flugpassagiere in Palma stieg auch im Februar

Die Zahl der Passagiere am Flughafen Mallorca sind im Februar um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das geht aus den am Montag (13.3.) Statistiken der Flughafengesellschaft Aena hervor. Im Februar 2017 nutzten 720.486 Reisende den Airport in Palma.

Die Anzahl der Starts und Landungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf 7.070 Operationen. Bei der Statistik gilt zu beachten, dass der Februar in diesem Jahr einen Tag weniger hatte als im Schaltjahr 2016. Bislang flogen im Jahr 2017 (einschließlich Januar und Februar) rund 1,4 Millionen Passagiere von oder nach Mallorca. Das sind 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. /tg