Enteignungen für Stromleitung bei Cala Blava haben begonnen

So könnten die Strommasten aussehen.

So könnten die Strommasten aussehen. Foto: DM

Trotz des jahrelangen Widerstands haben im Gebiet von sa Marina in der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca die Enteignungen für den Bau einer Stromleitung begonnen. Das Projekt des spanischen Netzbetreibers REE sieht die Errichtung von 110 Strommasten zwischen Arenal und Cala Blava vor. Die Betroffenen werden über das Verfahren im Laufe der Woche in einem Büro in Llucamajor (Carrer Constitució 6) informiert.

Von den Enteignungen für das 4,8 Millionen Euro-Projekt sind insgesamt 104 Besitzer von 119 Parzellen betroffen, erste Arbeiten hatten bereits im vergangenen Jahr begonnen.

Die Anwohner sowie Umweltschützer hatten vergeblich gegen die 14 Kilometer lange Stromleitung protestiert. Sie befürchten eine Verschandelung der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Ökosystems der Vögel. Die Anwohner sind zudem in Sorge wegen möglicher Folgen für die Gesundheit.

REE dagegen argumentiert, dass es sich um ein für die Stromversorgung strategisch wichtiges Projekt handle, das über alle nötigen Umweltgutachten verfüge. /ff