Nach Sturm in Port d´Andratx: Luxusyacht kommt auf den Schrottplatz

Eine der durch den Sturm beschädigten Yachten in Port d'Andratx ist am Montag (13.3.) per Kran aus dem Hafenbecken gehoben worden, um sie zu verschrotten. An dem 34 Meter langen und mehrere Millionen Euro teuren Boot war ein Totalschaden entstanden.

Heftige Sturmböen und hohe Wellen hatten am Samstag (4.3.) Schäden in Millionenhöhe verursacht. Am stärksten war der Hafen in Port d'Andratx betroffen. Aber auch an der Ostküste Mallorcas blies der Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. /tg