Balearen-Wirtschaft mit stärkstem Wachstum seit 16 Jahren

Die Wirtschaft auf Mallorca und den weiteren Balearen-Inseln ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit 16 Jahren nicht mehr. Der Dienstleistungssektor, darin vor allem der Tourismus, hat für ein Plus von 4,1 Prozent gesorgt - und dieses Jahr soll die Wirtschaft auf den Balearen um weitere 3,6 Prozent wachsen, wie der balearische Arbeitsminister Iago Negueruela am Dienstag (14.3.) ankündigte.

Während der Dienstleistungssektor balearenweit um 4,3 Prozent zulegte, waren es im Bausektor 3,5 Prozent, in der Industrie 2,6 Prozent und im Bereich Landwirtschaft und Fischfang 2,5 Prozent. Am stärksten war das Wachstum auf Ibiza und Formentera mit insgesamt 4,3 Prozent, dahinter folgen Mallorca mit 4,1 Prozent und Menorca mit 3,7 Prozent.

Der Brexit habe bislang keine spürbaren Auswirkungen auf die Balearen-Wirtschaft, so Negueruela, die Buchungen britischer Urlauber für 2017 ließen dies auch nicht für 2017 erwarten. Trotz der guten Zahlen bereiteten weiterhin Billigjobs und eine zu geringe Produktivität Sorgen. /ff