Shoppen auf Mallorca: Schnäppchen-Tage in Palma

An diesem Freitag und Samstag (17./18.3.) bieten zahlreiche Läden in Palma wieder besondere Schnäppchen an. Zur sogenannten "fira d'estocs" verkaufen Einzelhändler an Ständen direkt vor ihrem Geschäft Waren zu Sonderpreisen, um wieder Platz in ihren Lagerräumen zu schaffen.

Nicht nur die klassischen Einkaufsstraßen der Innenstadt nehmen an der Aktion teil. Auch weitere Stadtviertel beteiligen sich an dem seit 2013 stattfindenden Ausverkauf.

Veranstaltet werden die Schnäppchentage von den Einzelhandelsverbänden Pimeco und Afedeco, zweimal im Jahr, jeweils nach der Winter- und nach der Sommersaison. Die Geschäfte halten sich dabei an die normalen Ladenöffnungszeiten. /tg