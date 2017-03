Bis zu 24 Grad am Wochenende auf Mallorca

Can Pastilla am Samstagmorgen.

Can Pastilla am Samstagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Morgens frisch, mittags schon fast sommerlich: Auf Mallorca werden an diesem Wochenende (18./19.3.) bei überwiegend sonnigem Wetter bis zu 24 Grad erreicht.

Am Samstag zeigt sich nach ortsweise etwas Morgennebel überwiegt blauer Himmel. Der Wind weht schwach und frischt am Nachmittag etwas auf. Die Temperaturen klettern in Sa Pobla auf bis zu 23 Grad. In Palma werden laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes bis zu 21 Grad erreicht, in Felanitx 18 Grad. Nachts sinken die Temperaturen dann auf bis zu 4 Grad in Palma, im Tramuntana-Gebirge sogar auf 0 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag strahlt die Sonne dann noch stärker, Wolken werden noch seltener. Praktisch überall auf Mallorca wird die 20-Grad-Marke geknackt, in Sa Pobla sind sogar 24 Grad vorhergesagt, in Palma 22 Grad, und auch in Lluc 21 Grad. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad.

Ähnlich schön geht es dann auch zu Wochenstart weiter, ortsweise ist bei den Temperaturen sogar noch mehr drin. /ff