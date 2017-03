Waldbrand bei Escorca vernichtet 1,8 Hektar

Der Brand ereignete sich am Samstagvormittag (18.3.).

Der Brand ereignete sich am Samstagvormittag (18.3.). Foto: Ibanat

In der Nähe von Escorca im Nordwesten von Mallorca hat ein Brand am Samstagvormittag (18.3.) 1,8 Hektar Wald vernichtet. Das Feuer ereignete sich in der abschüssigen Gegend Turitxant Alt. Die Feuerwehr von Sóller konnte den Brand unter anderem mit dem Einsatz eines Hubschraubers löschen.

Ermittlungen über die Ursachen wurden eingeleitet. /pss