Mutmaßliches Flüchtlingsboot auf Mallorca entdeckt

Auf Mallorca sind offenbar mehrere Flüchtlinge auf einem etwa fünf Meter langen Boot am Sonntagmorgen (19.3.) in Cala Beltrán im Süden der Insel angekommen sein sollen. Ein Spaziergänger hatte am Vormittag die Polizei gerufen, als er das halb untergegangene Boot in der Bucht sah.

Essensreste und Kleidungsstücke an Bord deuteten darauf hin, dass zwischen sechs und acht Personen an Bord gewesen sein müssen. Einer der Motoren des Bootes war versenkt worden, der andere wurde an Land gefunden.

Die Guardia Civil startete über Hubschrauber und auf dem Land ein Fahndung nach den Personen, von denen man annimmt, dass sie Flüchtlinge aus Afrika sind. Das Meer war in den vergangenen Tagen vergleichsweise ruhig gewesen, sodass die Bedingungen für eine Überfahrt aus Nordafrika denkbar ist. Zwei Personen konnten bereits festgenommen werden. /pss