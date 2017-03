Spektakulärer Temperaturumbruch in Lluc

Am Sonntagmorgen (19.3.) ist es in Lluc im Nordwesten Mallorcas zu einem seltenen Temperaturumbruch gekommen. Lagen die Temperaturen gegen halb sieben noch bei zwei Grad, waren es zwei Stunden später schon 18 Grad. Gegen Mittag hatten die Temperaturen die 20 Grad überschritten. Das berichtet die staatliche Wetteragentur Aemet.





Es nota que per aquestes dates el sol encalenteix fort. Espectacular remuntanda de la temperatura. A LLuc ha pujat 16 ºC en només 2 hores! pic.twitter.com/Xzp0T14nPH „ AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 19. März 2017

Am Montag soll es mit dem schönen Wetter vom Wochenende weitergehen. Tagsüber steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 25 Grad. In der Nacht können sie allerdings, im Fall von Lluc, auf drei Grad wieder runtergehen.Während es am Vormittag noch zu Wolken kommen kann, dürften sich diese gegen Nachmittag auflösen. Livecams : So sieht es gerade auf Mallorca ausAm Dienstag dreht sich das Spiel, da kommen die Wolken am Nachmittag. Die Temperaturen könnten leicht sinken. Der Wind weht grundsätzlich leicht zu Wochenbeginn. Nur an den Küsten können Brisen entstehen. /pss