Langzeitprognose: So wird das Wetter im Frühjahr auf Mallorca

Das Frühjahr auf Mallorca bringt etwas höhere Temperaturen als gewöhnlich und durchschnittliche Niederschlagsmengen. Das hat die Balearen-Delegation des spanischen Wetterdienstes Aemet am Dienstag (21.3.) prognostiziert. Die Werte dürften etwas über den sonst durchschnittlich gemessenen 18 Grad liegen. DIe Regenmengen belaufen sich laut der Vorhersage im Frühjahr bei 93 Litern pro Quadratmetern.

"Das Frühjahr ist auf Mallorca eine Übergangszeit mit wechselhaften Wetter", betonte Delegationsleiterin María José Guerrero: Sonnen- und Regentage wechselten sich ab, gerechnet werden müsse mit Schnee in der Tramuntana oder mit Sahara-Staub versetzten Regen genauso wie mit einer ersten Hitzewelle gegen Ende des Frühjahrs.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen zunächst sinken, erst mit Beginn kommender Woche werde es dann wieder wärmer. An Ostern seien frühlingshafte 18 bis 20 Grad während des Tages zu erwarten, die Tiefstwerte dürften zwischen 7 und 12 Grad liegen. Am höchsten sei die Regenwahrscheinlichkeit am Karfreitag und Ostersamstag.

Im Winter wurden unterdessen die seit Wetteraufzeichnung höchsten Regenmengen registriert. Im Durchschnitt fielen auf den Balearen 355 Liter pro Quadratmeter, 116 Prozent mehr als gewöhnlich. Auf Mallorca waren es sogar 126 Prozent mehr als im Durchschnitt. /ff