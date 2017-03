Hier werden 1,1 Tonnen Drogen auf Mallorca zerstört

Übergabe in Son Reus.

Übergabe in Son Reus. Foto: Delegation der Zentralregierung.

Die Delegation der Zentralregierung auf Mallorca hat am Mittwoch (22.3.) mehr als 1,1 Tonnen Drogen vernichten lassen, die zwischen 2010 und 2016 auf den Balearen im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt worden waren. Die 577 Drogenpakete wurden in der Müllverbrennungsanlage Son Reus nördlich von Palma in Anwesenheit der Delegierten Maria Salom entsorgt.

Zerstört wurden im einzelnen 506 Einheiten Cannabis, 350 Einheiten Kokain, 243 Einheiten Ecstasy und 28 Einheiten Heroin. Beschlagnahmt worden waren die Drogen vor allem 2014 und 2015 von Ermittlern der Guardia Civil, der Nationalpolizei sowie auch der Zollbehörden und der Gefängnisverwaltung. /ff