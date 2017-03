11,3 Prozent mehr Mallorca-Flüge im Sommer 2017

Die Airlines haben im Sommerflugplan dieses Jahres insgesamt 28,8 Millionen Plätze auf Mallorca-Flügen im Angebot. Das sind 11,4 Prozent mehr als im Sommerhalbjahr vergangenen Jahres. Die Zahl der Mallorca-Flüge, die auf dem Flughafen Son Sant Joan in Palma starten oder ankommen, erhöht sich um 11,3 Prozent auf 164.000, wie es in einer Pressemitteilung der Flughafengesellschaft Aena vom Mittwoch (22.3.) heißt.

Bei den Zahlen handelt es sich um das Angebot der Airlines, das theoretisch zur Buchung bereit steht. Auf Platz eins liegt wieder die Zahl der Verbindungen zwischen Mallorca und Deutschland, hier sind mehr als 9,6 Millionen Plätze im Angebot, 6 Prozent mehr als vergangenes Jahr. Das Angebot auf England-Flügen nimmt sogar um 14,1 Prozent auf 6,2 Millionen Plätze zu. Auf dem dritten Platz folgen innerspanische Verbindungen, hier sind mit 5,3 Millionen 15,3 Prozent mehr Plätze im Angebot.

Hohe Wachstumszahlen gibt es außerdem bei den Verbindungen mit Frankreich (924.000 Sitze, plus 18,1 Prozent), der Schweiz (1,3 Millionen Sitze, plus 17,9 Prozent) und Italien (560.000 Plätze, plus 16,9 Prozent).

Die Zahl der in Palma angebotenen Routen steigt unterdessen um 47 auf 372. Balearenweit steigt die Zahl der angebotenen Plätze auf Flügen um 10,5 Prozent auf 41,4 Millionen, die Zahl der Flüge um 9,8 Prozent auf 242.000. Die Zahlen beziehen sich auf den Sommerflugplan, der vom 26. März bis 28. Oktober in Kraft ist. /ff