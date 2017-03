Festnahmen auf Ibiza nach Mord an Schweizer

Nach dem Tod eines 58-jährigen Schweizers auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, hat die Guardia Civil zwei Männer wegen Mordverdachts festgenommen.

Der leblose Körper wurde am Dienstagmorgen (21.3.) im früheren Delfinarium von Sant Jordi in ses Salines gefunden. Die Leiche, die am Mittag abtransportiert wurde, wies schwere Kopfverletzungen auf.

Einer der beiden jetzt festgenommenen Obdachlosen hatte offenbar in dem Komplex sein Lager aufgeschlagen. Das frühere Delfinarium wurde abgesperrt. Die Umstände zur Tat sowie Angaben zum Opfer wurden zunächst nicht bekannt. /ff