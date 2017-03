Nach sonnigen Tagen kommt der Regen

Nach einem sonnigen Mittwoch und einem weitgehend ebensolchen Donnerstag trübt sich das Wetter auf Mallorca gehörig ein. Am Freitag (24.3.) erreicht ein Regentief die Insel, die Höchsttemperaturen fallen von 18 auf nur noch 13 Grad. Oberhalb von 1.000 Metern könnten sogar ein paar Schneeflocken herabrieseln. Nachts wird es wegen der Wolken allerdings mit 8 Grad nicht allzu kalt.

Doch bereits am Samstag verbessert sich das Wetter wieder: Die Werte steigen erneut auf um die 17 Grad, und die Sonne lässt sich öfter blicken. Anders als an den Vortagen frischt der Südwestwind aber gehörig auf. Ob eine Warnstufe ausgerufen wird, war am Mittwoch noch unklar. Der Sonntag soll zwar windig, aber auf jeden Fall trocken bei Werten um 18 Grad ausfallen. /it

