Feuerwehr löscht Waldbrand bei Pollença

Das Feuer war am frühen Nachmittag ausgebrochen. Foto: Feuerwehr

Bei einem Feuer auf dem Gebiet Can Suau bei Pollença sind auf Mallorca am Donnerstagnachmittag (23.3.) etwa drei Hektar Kiefernwald und Graslandschaft verbrannt. Gegen 17.30 Uhr brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, wie die Naturbehörde Ibanat per Twitter mitteilte.



Das Feuer war um 14.20 Uhr gemeldet worden. Bei den Löscharbeiten halfen Einheiten von Ibanat, der Feuerwehr und der Guardia Civil. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. /tg